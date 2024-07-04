Kastamonu'da orman yangını

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kastamonu'da orman yangını

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale devam ediyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için helikopter desteğiyle yoğun bir çaba sarf ediyor.

Yangın, dün saat 18.30 civarında İhsangazi ilçesine bağlı Cambaz ve Koçcağız köylerinin ormanlık alanında başladı. Yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangına gece boyunca müdahale edilirken, rüzgarın etkisi ve engebeli arazi yangının yayılmasına neden oldu. Sabah saatleri itibarıyla ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan çalışmalarını sürdürüyor. Yangına müdahale etmek amacıyla bir yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi.

Kastamonu Orman İşletme Müdürü Erkan Gazibeyoğlu, yangınla ilgili bilgi vererek, "İhsangazi ilçesine bağlı Koçcağız ve Cambaz köylerinde yangın devam ediyor. Dün gece bölgeye 3 tane yıldırım düştü. Saat 18.30'da ihbar aldık ve 18.45 itibarıyla ekiplerimiz müdahaleye başladı. O zamandan beri yangına müdahale ediyoruz. Kastamonu, Karadare, Taşköprü, Daday, Hanönü ve Azdavay ekiplerimiz arazöz ve su ikmal tankları ile yangın çalışmalarını sürdürüyor. Sabah itibarıyla helikopter talep ettik ve helikopter gerekli yerlere su bıraktı. Yangının büyümesini önlemeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz 4 ayrı cepheden müdahale ediyor. Arazi yapısı oldukça engebeli ve sarp. Dozerlerle yollar açarak ekiplerimizi bölgeye ulaştırdık. Hem havadan hem de yerden müdahalelerimiz devam ediyor. Şu anda Bursa'dan jandarmaya ait ikinci bir helikopter de yolda" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, dün akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan üç orman yangınından ikisi söndürüldü.

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