Kastamonu'da otomobil, kum yüklü traktöre çarptı:1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İHA
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin çeltik yüklü traktör römorkuna çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.


Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolu Ortalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 37 KK 756 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan ve römorkunda çeltik yüklü olan 37 EE 514 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil ve traktörde bulunan 6 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan İsmail Tokaç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

