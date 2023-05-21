Kastamonu’da otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Kastamonu’da tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kastamonu’da otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Kaza, Devrekani-Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Ç. idaresindeki 34 GFH 178 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aynı istikamette seyir halinde olan Erhan A. yönetimindeki 37 BD 440 plakalı tıra arakadan çarptı.

aw895761-02.jpgKazada otomobilde bulunan Barlas E. ve Hamidiye Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

aw895761-05.jpgKazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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