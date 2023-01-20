20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da 2 otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 09:02
Takip Et

Kastamonu'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, kaza  gece saatlerinde Kastamonu il merkezi Kışla Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, caddede seyir halinde olan Salih P. idaresindeki 37 SH 006 plakalı Fiat marka otomobili yolda sıkıştırdı. Kontrolden çıkan Salih P. yönetimindeki otomobil ağaca çarparak durdu.

Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Kazım K. yönetimindeki 37 KK 752 plakalı Audi marka otomobil, ağaca çarpan otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücü Salih P. ile aynı araçta bulunan Gülcan P. ve Zehra K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
1
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
2
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
3
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
4
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
5
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
6
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
7
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Japonya'da asırlık dergi kapanıyor. 1950'lerde 1 milyon satıyordu şimdiki satışı ise 'nereden nereye' dedirtti
﻿Japonya'da asırlık dergi kapanıyor. 1950'lerde 1 milyon satıyordu şimdiki satışı ise 'nereden nereye' dedirtti
﻿Japonya'da asırlık dergi kapanıyor. 1950'lerde 1 milyon satıyordu şimdiki satışı ise 'nereden nereye' dedirtti
﻿SPK'dan halka arzlarla ilgili yeni karar
﻿SPK'dan halka arzlarla ilgili yeni karar
﻿SPK'dan halka arzlarla ilgili yeni karar
﻿Netflix CEO’sundan istifa kararı
﻿Netflix CEO’sundan istifa kararı
﻿Netflix CEO’sundan istifa kararı
﻿Otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı
﻿Otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı
﻿Otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.