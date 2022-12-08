Panelvan araç ile minibüs çarpıştı: Sürücü araçta sıkıştı

Kaza, Kastamonu-Çatalzeytin karayolu Esentepe mevkiinde meydana geldi.

Numan Y. idaresindeki panelvan araç, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, karşı yönden gelen Hasan C. yönetimindeki kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada panelvan araçta sıkışan Numan Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Numan Y.’yi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile sıkıştığı yerden çıkartılan Numan Y., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından, araçların kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Kaynak: İHA)