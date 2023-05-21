Kastamonu’da sağanağa battaniyeli önlem

Sağanak yağış uyarısı yapılan Kastamonu’da vatandaşlar araçlarını battaniye, yorgan ve halılarla korumaya çalıştı.

Kastamonu’da sağanağa battaniyeli önlem

İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu için kuvvetli sağanak tahmininde bulunarak, "sarı" kodla sel ve su taşkınlarına karşı uyarıda bulundu.

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Kentte etkili olan sağanak yağış öncesinde dolu ihtimaline karşı vatandaşlar araçlarını battaniye, yorgan ve halılar ile korumaya aldı. Kentte yaklaşık 1 saat devam eden sağanak, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

aw895674-03-002.jpgAracını dolu yağışına karşı battaniye ile korumaya çalışan Zeki Yılmaz, “Kastamonu’da bu dönemde sağanak yağışlar sürekli devam ediyor. Daha önce dolu yağışları olduğu için biz de arabalarımızı garajlara çekerek elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz. Burası yağış alan bir bölge. Sel olayları da çok olduğu için yağmur her yağdığında biraz daha tedirgin oluyoruz” dedi.

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Kentte yağışların 26 Mayıs'a kadar devam etmesi bekleniyor.

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