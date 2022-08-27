﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı

İlçede akşam saatlerinde sağanağın ardından debisi yükselen Bağdere köyü deresi üzerinde bulunan köprü zarar görünce, köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, Hanönü Belediyesi, DSİ ve AFAD ekiplerinin çalışması ile köye ulaşım alternatif yoldan sağlandı.

Bağdere köyünde tedbir amaçlı iki ev tahliye edilirken, köye bağlı Çayağzı Mahallesini ilçeye bağlayan köprüde ekipler tarafından taş ve kayalarla güçlendirme çalışması yapılıyor. (AA)