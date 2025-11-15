Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini merkeze bağlayan karayolu üzerinde yükselen Yaralıgöz Dağı'nda, vadileri saran sis bulutları muhteşem bir fon oluşturdu.

Yaprakların dökülme mevsiminde hakim olan hazan renkleri, sisle bütünleşerek adeta bir tabloyu andıran sahneler ortaya koydu.

Devrekani ve Oyrak Geçidi'nde sisin kalınlaşması nedeniyle görüş mesafesi ciddi şekilde azaldı.

Sürücüler, bu bölgelerde dikkatli olmaları konusunda yetkililer tarafından uyarılırken, drone çekimleri sayesinde manzaranın güvenli bir şekilde belgelenmesi sağlandı.

Doğa fotoğrafçıları, bu nadir anların iklim değişikliğiyle değişebileceğini belirterek, koruma çağrısı yaptı.