Kastamonu’da su seviyesi düşen barajda telef olan balıklar kıyıya vurdu

Kastamonu'da içme suyu ve sulama ihtiyacını karşılayan baraj gölünde, su seviyesinin büyük oranda düşmesinin ardından ölen balıklar kıyıya vurmaya başladı. Bölgede yaşayan vatandaşlar yaklaşık 20 yıl önce yaşanan kuraklık sebebiyle de barajda balık ölümlerinin yaşandığını söyledi.

Kastamonu'da hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde olması ve kuraklık sebebiyle barajlardaki su seviyesi büyük ölçüde düştü.

Kastamonu'da şehir merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve tarımsal sulamada kullanılan Karaçomak Barajı'nda su seviyesi yüzde 20'lere kadar düştü. 23 milyon metreküp kapasiteli Karaçomak Barajı'nda su seviyesinin düşmesi sonrası toplu balık ölümleri yaşanmaya başlandı. Büyük bir bölümü kuruyan barajda telef olan balıklar karaya vurdu. Balıkların oksijen yetersizliğinden telef olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan, Daday ilçesinde su seviyesi düşen Bezirgan Barajı ile Devrekani ilçesindeki Çiğdem Göleti'nde de toplu balık ölümlerinin yaşandığı öğrenildi.

"İNSANIN İÇİNİ ACITAN BÜYÜK BİR DOĞA OLAYI YAŞANIYORUZ"

Olta balıkçısı ve doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, "Şu anda Karaçomak Barajı'nda bulunuyoruz. Burası benim uzun yıllardır olta balıkçısı olarak gelip ailemle birlikte balık tutup, piknik yaptığımız bir yer. Baraj, Kastamonu'ya şehir merkezine 10 kilometre yakınlıkta ve bölgenin en güzel yerlerinde bir tanesi. Fakat son zamanlarda küresel ısınmanın da etkisiyle baraja gelen suların azalması, baraj havzasının iyice küçülmesi sonucu balık ölümleri meydana geldi. Şu anda büyük büyük sazanlar kenara vurmuşlar, yani insanın içini acıtan büyük bir doğa olayı yaşanıyor, çok üzülüyorum. Bir balıkçı olarak o balıkların oksijensiz bir şekilde kenarda kalması, çürümesi doğaya zarar vermesi beni çok üzüyor. Bu oksijensizliğin kaynağı kuraklık mıdır, başka bir şey midir, o konuda bilimsel bir araştırma yapılmasına ihtiyaç var diye düşünüyorum. Fakat balıkların bu şekilde ölmesi bir balıkçı olarak beni çok üzüyor" dedi.

"BU ŞEKİLDE BALIK ÖLÜMLERİNİ 1994 YILINDA DA GÖRDÜM AMA BU KADAR DEĞİLDİ"

Baraj bölgesindeki Akçakese köyünde ikamet eden 68 yaşındaki İsmail Bostan ise, "15 yaşımdan beri buradayım. Ben şu ana kadar bir sefer daha görmüştüm. 1994 yılında da az çok vardı ama bu kadar değildi. O zaman yine sular azalmıştı ve pullu balık dediğimiz çay balıkları ölüyordu. Onları gördüm. Bu kadar vahşetini görmedim. Çok vahşi bir durum yani insan ölümü gibi kenarlarda büyük büyük balıklar. Su seviyesi de barajda şu anda çok düşük" diye konuştu.