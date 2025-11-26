Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüpheli bir şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramalarda, 10 litre etil alkol, 15 şişe el yapımı alkol ve 7 adet aroma ele geçirildi. Yakalanan şahıs ile ilgili adli işlemlere başlandı.