Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüpheli bir şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramalarda, 10 litre etil alkol, 15 şişe el yapımı alkol ve 7 adet aroma ele geçirildi. Yakalanan şahıs ile ilgili adli işlemlere başlandı.
Kaynak: İHA
