Yangını fark eden diğer sürücülerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçtaki yaşlı çift yaralandı.Olay, Beşdeğirmenler mevkiinde meydana geldi.

Ankara yönüne seyir halinde olan 72 yaşındaki K.Ö.'nün kullandığı 06 BP 684 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere sert bir şekilde çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle araç havalanarak defalarca takla attı ve durduğu yerde aniden yanmaya başladı.

Yoldan geçen diğer araç sürücüleri, ellerindeki yangın tüpleriyle hızlıca müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Bu sırada araç içinde sıkışan sürücü 72 yaşındak, K.Ö. ile eşi S.Ö., olay yerine ulaşan itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Yaralı karı-koca, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Çiftin durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yolda güvenlik önlemleri alan trafik polisleri, araçtan fırlayan dolu benzin bidonları, gıda malzemeleri, ev eşyaları ve oyuncakların etrafa saçıldığını tespit etti. İnceleme tamamlandıktan sonra hurdaya dönen otomobil otoparka çekildi.

Olayla ilgili polis tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, sürücülerin özellikle virajlı yollarda dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.