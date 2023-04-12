Tartıştığı eşini ve oğlunu bıçakladı

(İHA) Olay, Taşköprü ilçesi Camikebir Mahallesi Eski Medrese Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. isimli şahıs ile ismi öğrenilemeyen eşi ve oğlu arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında sinir krizi geçiren şahıs eşi ve oğlunu bıçaklayarak yaraladı.

POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba ve oğlu, Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan S.A.’nın oğlu, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayın ardından S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.