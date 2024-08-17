Kastamonu'da tekne kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA
Kastamonu'da tekne kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde teknenin batması sonucu yaşamını yitiren Esmanur Gülcan ve Hülya Mütevelli'nin cenazeleri, bugün düzenlenen törenlerle toprağa verildi.

Gideros Koyu'nda 11 Ağustos'ta meydana gelen tekne kazasında kaybolan Esmanur Gülcan ve Hülya Mütevelli'nin cesetleri, dün kıyı açıklarında bulundu.

Esmanur Gülcan'ın cenazesi, otopsinin ardından Hanönü ilçesi Sirke köyündeki baba evine götürüldü. Burada alınan helalliğin ardından köy camisinde kılınan cenaze namazıyla aile kabristanında toprağa verildi. Törene, Gülcan'ın yakınları, Hanönü Kaymakamı Abdulmelih Orhan, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı ve birçok vatandaş katıldı.

Hülya Mütevelli'nin cenazesi ise Devrekani ilçesine bağlı Mütevelli köyünde toprağa verildi.

Olayın detayları

Kastamonu'nun Cide ilçesi Gideros Koyu'nda 11 Ağustos'ta gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne, denize açıldıktan 2 mil sonra battı. Yakındaki balıkçı teknesindekiler, denizden gelen yardım sesleri üzerine olay yerine giderek, batan teknedeki 3 kişiyi kurtardı. Ancak kaybolan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, kaybolan Esmanur Gülcan ve Hülya Mütevelli'nin cesetlerini dün Gideros koyu açıklarında buldu. Kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmaları ise halen devam ediyor.

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