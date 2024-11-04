Kastamonu'da trajik kaza! Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kastamonu'da trajik kaza! Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını kaybetti.

Kaza, Daday ilçesi Dereözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Yılmaz (62) idaresindeki traktör, ormanlık alanda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Yılmaz'ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'da trajik kaza! Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

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