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Kastamonu'da traktör ile otomobil çarpıştı

Kastamonu’da otomobil ile traktörün çarpıştı. Feci kazada 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 15:03
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Kastamonu'da traktör ile otomobil çarpıştı

Kastamonu'da traktör ile otomobil çarpıştı
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İHA’nın haberine göre, Kastamonu’nun Daday ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Daday ilçesi Selalmaz-Eflani karayolu Görük köyü Yumurtacı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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