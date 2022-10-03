Kastamonu'da traktör ile otomobil çarpıştı

İHA’nın haberine göre, Kastamonu’nun Daday ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kastamonu'nun Daday ilçesi Selalmaz-Eflani karayolu Görük köyü Yumurtacı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.