Kaza, Doğu Çevre Yolu Ahmet Dede Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cafer Somuncuoğlu idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Yol kenarındaki "v" kanala düşen traktörün sürücüsü Cafer Somuncuoğlu, traktörden düşerek ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.