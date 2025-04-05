Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kaynak: İHA
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde tespiti yapılan M.Ü. ve S.G.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda bir miktar metaffetamin, kannabinoid, suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ü. tutuklanırken S.G. ise serbest bırakıldı.

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