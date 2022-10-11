﻿Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyeti, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda 18 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve skunk ile 1 adet uyuşturucu madde öğütmede kullanılan el değirmeni ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.
Kaynak: İHA
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