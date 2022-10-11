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Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 11:08
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Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyeti, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 18 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve skunk ile 1 adet uyuşturucu madde öğütmede kullanılan el değirmeni ele geçirildi. 

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Kaynak: İHA

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