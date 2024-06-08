Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu ‘da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda sentetik ecza hapı ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki şahsın üstünde ve aracında arama gerçekleştirildi. Arama neticesinde bin 397 adet sentetik ecza hapı, bir miktar metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

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Araç sürücüsü S.M.’ye uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 33 bin 240 TL idari para cezası uygulanırken, emniyetteki işlemlerinden sonra adli makamlara sevk edilen S.M. ile N.C.Ç. çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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