Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki şahsın üstünde ve aracında arama gerçekleştirildi. Arama neticesinde bin 397 adet sentetik ecza hapı, bir miktar metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Araç sürücüsü S.M.’ye uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 33 bin 240 TL idari para cezası uygulanırken, emniyetteki işlemlerinden sonra adli makamlara sevk edilen S.M. ile N.C.Ç. çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.