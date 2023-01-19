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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 18:01
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı
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AA'da yer alan haberde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde yapılan operasyonda E.H'nin evi ve iş yerlerinde yapılan aramada 483 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, uyuşturucunun bulunma anına dair görüntüleri de paylaştı.

Kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan A.Ç'nin üzerinde ise uyuşturucu madde ele geçirildi. A.Ç, gözaltına alındı.

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