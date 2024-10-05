Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu! 5 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu! 5 kişi tutuklandı

Kastamonu'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda yaklaşık 94,3 gram metamfetamin, 0,91 gram kannabinoid, 11 adet sentetik ecza hapı, 2 adet ecstasy, 5 adet cam düzenek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 42 bin 300 TL ele geçirdi.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 5'i tutuklandı.

Son Haberler
İki kadını vahşice öldüren Semih Çelik 3 kişi ile defnedildi. Güvenlik gerekçesiyle iptal edildi denilmişti
İki kadını vahşice öldüren Semih Çelik 3 kişi ile defnedildi. Güvenlik gerekçesiyle iptal edildi denilmişti
Türkiye'den giden kargo gemisinden 4 ton kokain çıktı! Çoğu Türk olan mürettebat gözaltına alındı
Türkiye'den giden kargo gemisinden 4 ton kokain çıktı! Çoğu Türk olan mürettebat gözaltına alındı
Türk Yıldızları Adana semalarını renklendirdi
Türk Yıldızları Adana semalarını renklendirdi
Avcılar’da trafikte dehşeti saçmıştı! ABD’li hırsızla ilgili son gelişme
Avcılar’da trafikte dehşeti saçmıştı! ABD’li hırsızla ilgili son gelişme
Çandır Şenliği öz yurdunda gerçekleşti
Çandır Şenliği öz yurdunda gerçekleşti