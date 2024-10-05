Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu! 5 kişi tutuklandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda yaklaşık 94,3 gram metamfetamin, 0,91 gram kannabinoid, 11 adet sentetik ecza hapı, 2 adet ecstasy, 5 adet cam düzenek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 42 bin 300 TL ele geçirdi.
Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 5'i tutuklandı.