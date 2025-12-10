Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında iki aracı durdurdu.

Yapılan aramalarda O.A., O.T., G.Y.U., N.F.A. ve M.A.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda 63,62 gram taş kokain, 1,87 gram esrar ve 7 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen beş şüpheli, hakim karşısına çıkarıldı ve tamamı tutuklandı.