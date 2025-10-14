Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında tespiti yapılan F.Ş. isimli şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 29 gram metamfetamin, 93 gram bonzai, 11 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu ve SIM kartı ile 37 bin 580 TL nakit para ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan F.Ş. tutuklandı.