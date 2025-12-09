Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında teknik ve fiziki takibin ardından operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda yapılan aramada 19 gram metamfetamin, 527 gram kannabinoid, yaklaşık 90 kullanımlık 2 adet kannabinoid emdirilmiş peçete parçası, 6 gram esrar, 3 adet ekstazi hap, 4 adet sentetik ecza hapı, 194 adet mini kilit poşet, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 29 adet tabanca fişeği, 5 adet cep telefonu ve SIM kartı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 200 dolar ile bin 180 avro ve 236 bin 900 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınarak haklarında adli süreç başlatılan 6 şüpheliden 1’i tutuklandı.