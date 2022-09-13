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Kastamonu'da kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda silah, tarihi eser ve uyuşturucu ele geçirildi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, tarihi eser ve uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 11:16
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Kastamonu'da uyuşturucu, tarihi eser ve silah kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı

Kastamonu'da kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda silah, tarihi eser ve uyuşturucu ele geçirildi
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Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede yaşayan H.T'nin evine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin ev ve tarlasında yapılan aramada 249 kök kenevir, 100 gram kubar esrar, 5 kubar esrar katkılı sigara, 50 kenevir yağı, 3 kenevir tohumu, etil alkol, 46 toplu tabanca, 14 av tüfeği, 7 yivli mavzer tüfeği, 67 sikke, 15 kılıç ve kama, çeşitli ebatlarda 107 tarihi obje ile dedektör ele geçirildi. (AA)

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