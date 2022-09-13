Kastamonu'da kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda silah, tarihi eser ve uyuşturucu ele geçirildi

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede yaşayan H.T'nin evine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin ev ve tarlasında yapılan aramada 249 kök kenevir, 100 gram kubar esrar, 5 kubar esrar katkılı sigara, 50 kenevir yağı, 3 kenevir tohumu, etil alkol, 46 toplu tabanca, 14 av tüfeği, 7 yivli mavzer tüfeği, 67 sikke, 15 kılıç ve kama, çeşitli ebatlarda 107 tarihi obje ile dedektör ele geçirildi. (AA)