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Ecel evine giremeden yakaladı

Kastamonu’nun Cide ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden kadın, evinin önünde düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 06:54
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Kastamonu'da yaşandı. Ecel evine giremeden yakaladı

Ecel evine giremeden yakaladı
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İHA'nın haberine göre, olay, Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Beklioglu Sokak üzerinde meydana geldi. Evinin önünde yere düşen 59 yaşındaki Raziye K., düştüğü yerden bir daha kalkamadı. 

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonrası evinin önünde düşen Raziye K.’nin hayatı kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Raziye K.’nin cenazesi, Cide Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devan ederken Raziye K.’nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

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