Kastamonu’da yıldırım düşen evde yangın çıktı

Kaynak: İHA
Kastamonu’da yıldırım düşen evde yangın çıktı

Kastamonu'da yıldırım düşmesi neticesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kastamonu'da yıldırım düşmesi neticesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Merkez ilçeye bağlı Hallaçlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Başören'e ait 2 katlı evin çatı kısmında yıldırım düşmesi neticesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin üst katını ve çatıyı sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evin ikinci katı ve çatısında büyük hasar oluştu. Ailenin ise yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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