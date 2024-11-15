Kastamonu’da yoğun sis etkili oldu

Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava sıcaklıklarının düşeceği yönünde tahminde bulunduğu Kastamonu'da sis etkili oluyor. Kent merkezinde de etkili olan sis, yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Yoğun sis ve zaman zaman etkili olan sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı.

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Kastamonu-Karabük karayolu, Kastamonu-Çankırı-Ankara karayolu, Kastamonu-Daday-Eflani karayolu, Kastamonu-İnebolu karayolu, Kastamonu-Çatalzeytin karayolu, Kastamonu-Sinop karayolu etkili olan sis sebebiyle sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kalıyor.

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Sisin etkili olduğu Kastamonu il merkezi dron ile havadan görüntülendi.