﻿ Kastamonu’da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: Ölü ve yaralılar var  

Kaza, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Kastamonu Sinop karayolu Hamzaoğlu köyü yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı.
Ölü ve çok sayıda yaralanın olduğu öğrenilen kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. (İHA)
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