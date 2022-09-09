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 Kastamonu’da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: Ölü ve yaralılar var  

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı. Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.  

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 19:21
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 Kastamonu’da yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi

 Kastamonu’da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: Ölü ve yaralılar var  
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Kaza, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Kastamonu Sinop karayolu Hamzaoğlu köyü yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı.

Ölü ve çok sayıda yaralanın olduğu öğrenilen kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. (İHA)

                 

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