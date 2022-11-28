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Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya 9 araç çarptı

Kastamonu'da karayolunda ölü bulunan vatandaşın, yolun karşısına geçmek isterken 9 aracın çarpması neticesinde öldüğü tespit edildi. Vatandaşın ölümüne sebep olarak kaçan sürücü kamera kayıtları incelenerek yakalandı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 17:42
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Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya 9 araç çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya 9 araç çarptı
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İHA'nın haberine göre, olay, 23 Kasım'da Kastamonu-Taşköprü karayolu Ayvalı köyü mevkiinde meydana geldi. Sabah saatlerinde A.A. isimli vatandaş yol kenarında ölmüş vaziyette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri A.A.’nın trafik kazası neticesinde hayatını kaybettiğini belirledi. 

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A.'ya çarptıktan sonra kaçtığı değerlendirilen araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından 7 PTS, 58 Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameraları ve 9 güvenlik kamerası incelendi. 

Toplam 144 saatlik görüntüyü 81 saat boyunca dikkatli bir şekilde izleyen JASAT dedektifleri, kazanın yaşandığı saat diliminde olay yerinden geçtiği tespit edilen 48 aracı bularak tek tek inceledi.

Yapılan inceleme neticesinde A.A. isimli şahsa anayol üzerinde çarptıktan sonra ölümüne sebebiyet veren ve olay yerinden kaçan aracın Z.T. isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Kamera kayıtlarının incelenmesi ve detaylı çalışmalar esnasında 8 aracın daha A.A. isimli şahsa çarptığı tespit edildi. 

A.A.’ya çarptıktan sonra olay yerinden sis ve karanlıktan faydalanarak kaçan Z.T.'nin ara yollara saparak kaçtığı ve 3 gün boyunca gizlendiği belirlendi. Kaçan Z.T. isimli şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.T., tutuklandı.

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