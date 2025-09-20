Kastamonu'da zehir tacirlerine darbe: Çok sayıda tutuklama!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kastamonu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ile Tosya ilçesinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 125 gram metamfetamin maddesi, 281 gram kannabinoid katkılı tütün, 86 adet sentetik ecza hapı, 79 bin 330 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet aseton şişesi, 1 adet hassas terazi, 3 adet cep telefonu, 2 adet SIM kart, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 39 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonlarda jandarma ekiplerince gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

