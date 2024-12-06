Kastamonu’da zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Kastamonu’da zincirleme kaza: 4 yaralı

Kastamonu-Karabük karayolu üzerinde gizli buzlanma ve sis kazaya neden oldu. Zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi 4 kişi yaralandı.

Kastamonu-Karabük karayolu Kanlıgöl mevkisinde gizli buzlanma ve sis nedeniyle kayganlaşan yolda araçlar birbirine girdi. Kazada 5 araç gizli buzlanma sebebiyle duramayarak kaydı ve birbirleriyle çarpıştı.

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2 araç ise refüjdeki demir korkuluklara çarptı. Araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kastamonu-Karabük yolu yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapandı.

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Araçların yoldan kaldırılması ve Karayolları ekiplerince yolun tuzlanmasının ardından ulaşım yeniden sağlandı.

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