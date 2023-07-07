Kastamonu’daki motosiklet hırsızı yakalandı



İHA’nın haberine göre olay, Cide ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şehit Rasim Caddesi’nde meydana geldi. Volkan Akbaydar isimli vatandaşa ait motosiklet evinin önünde park halindeyken çalındı.

Sabah uyandığında motosikletin çalındığını fark eden Akbaydar, durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Tek tek bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeyen ekipler, motosikleti çalan şahsın A.K. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, motosikleti çalan A.K.’yi yakalayarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuklandı.

BU İLK DEĞİL DAHA ÖNCE DE TAVUKLARI ÇALINMIŞ

Daha önce de tavuklarının çalındığını belirterek duruma tepki gösteren Volkan Akbaydar, “Üç ay önce de bahçemdeki tavuklarım çalınmıştı. Ondan sonra kümesime çakal girdi, tavuklarıma zarar verdi. Bu sefer de günlük işlerde kullandığımız motosikletimizi kendi malı gibi alıp gitmiş. Ben buna anlam veremiyorum. Emniyet güçlerimiz sürekli geziyorlar ama bilmiyorum bu işin sonu ne olacak. Evimize de girmişler, çekmeceler kurcalanmış. Biz evimize giren hırsız ile karşılaşsaydık ne yapardık bilemiyorum. Hırsızlar ilçemizde beni mi seçtiler, anlamadım. Bir şeyimizi ortada bırakamıyoruz. Ben 37 yıldır bu mahallede yaşıyorum, ilk defa hırsızlık olayları yaşıyorum. Daha önce böyle hırsızlık olaylarıyla karşılaşmadım. Gece motorumuzu evinin önüne çektik ama sabah baktığımızda yerinde yoktu. Etraftan duyan yok, gören olmamış. İlçemize dışarıdan çok insan geldi, vatandaşlarımızdan, yabancı insanlar gördüklerinde emniyet güçlerine bildirmelerini rica ediyorum. Çünkü yabancılar ilçemizde çoğaldı” dedi.