Kastamonu'nda feci kaza! Otomobiller birbirine girdi... 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 13.30 sıralarında, İstanbul-Samsun kara yolu Ortalıca köyü mevkisinde meydana geldi.

Tali yoldan kara yoluna çıkış yapan H.Ç. (72) idaresindeki otomobil ile Samsun yönünde giden K.K.'nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada, sürücülerden H.Ç. ile diğer otomobildeki P.K. (26) yaralandı. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.