Kastamonu’nun en fazla göç aldığı il belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kastamonu’nun en fazla göç aldığı il belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında Kastamonu'dan en fazla göç İstanbul'a oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, Kastamonu'nun net göçü eksi 4 bin 960 kişi olarak gerçekleşti. Net göç hızı ise binde -12,9 olarak kaydedildi. Kentten en fazla göç 8 bin 223 kişi ile İstanbul'a yapılırken, Ankara bin 815 kişi ve Samsun 666 kişi ile listede yer aldı. Kastamonu'nun en az göç verdiği iller ise 9 kişiyle Ardahan, 13 kişiyle Kilis ve 20 kişiyle Bayburt oldu.

Öte yandan Kastamonu'ya en fazla göçü 5 bin 78 kişiyle yine İstanbul sağladı. İstanbul'u bin 289 kişiyle Ankara ve 592 kişiyle Samsun takip etti. En az göç alınan iller ise 8 kişiyle Kilis, 20 kişiyle Karaman ve 24 kişiyle Bayburt oldu.

Göç nedenlerine bakıldığında, Kastamonu'dan ayrılanların yüzde 24,8'inin daha iyi konut ve yaşam şartları için göç ettiği belirlendi. Bunu yüzde 18,5 ile aileye bağımlı göç, yüzde 14,9 ile eğitim ve yüzde 13,5 ile tayin ya da iş değişikliği izledi.

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