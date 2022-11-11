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Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 16:43
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde uyuşturucu operasyonu

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu
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Kastamonu'nun Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, ilçe merkezinde yaşayan bir şahsın evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 6 parça halinde metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

(Kaynak: İHA)

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