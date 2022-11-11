Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu'nun Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, ilçe merkezinde yaşayan bir şahsın evinde arama yapıldı.
Yapılan aramada 6 parça halinde metamfetamin ve esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
(Kaynak: İHA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.