21 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • 7-0'lık Galatasaray yenilgisi sonu oldu

7-0'lık Galatasaray yenilgisi sonu oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, teknik direktör Metin Akpunar ile yollarını ayırma kararı aldı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 23:46
Takip Et

Kastamonuspor'da Akpunar ile yollar ayrıldı, gerekçe 7-0'lık Galatasaray hezimeti

7-0'lık Galatasaray yenilgisi sonu oldu
+
Aa
-

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakasında dün deplasmanda Galatasaray'a 7-0 mağlup olan GMG Kastamonuspor, teknik direktör Akpunar ve ekibi ile yollarını ayırdı.

Kastamonuspor'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Metin Akpunar ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz. Takımımız, yeni teknik direktörümüz belli olana kadar, antrenör Göktuğ Ertetik himayesinde çalışmalarını sürdürecektir."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
1
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
﻿Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu
2
﻿Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu
﻿Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu
﻿Kassandra yaşanacakları Eyvah diyerek açıkladı. Güneş tutulmasına 5 gün kaldı
3
﻿Kassandra yaşanacakları Eyvah diyerek açıkladı. Güneş tutulmasına 5 gün kaldı
﻿Kassandra yaşanacakları Eyvah diyerek açıkladı. Güneş tutulmasına 5 gün kaldı
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
4
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Rasim Ozan Kütahyalı Hürriyet'e yaptıkları operasyonu TV100 canlı yayınında itiraf etti. Bu adam yargılanıp Silivri otobüsüne binmeli
5
﻿Rasim Ozan Kütahyalı Hürriyet'e yaptıkları operasyonu TV100 canlı yayınında itiraf etti. Bu adam yargılanıp Silivri otobüsüne binmeli
﻿Rasim Ozan Kütahyalı Hürriyet'e yaptıkları operasyonu TV100 canlı yayınında itiraf etti. Bu adam yargılanıp Silivri otobüsüne binmeli
﻿Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri karaya oturdu
6
﻿Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri karaya oturdu
﻿Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri karaya oturdu
﻿Öyle bir şeyden döner yaptı ki bir yiyen bir daha yiyor
7
﻿Öyle bir şeyden döner yaptı ki bir yiyen bir daha yiyor
﻿Öyle bir şeyden döner yaptı ki bir yiyen bir daha yiyor
﻿Kadro dışı kalan Ronaldo ilk kez konuştu
﻿Kadro dışı kalan Ronaldo ilk kez konuştu
﻿Kadro dışı kalan Ronaldo ilk kez konuştu
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿Macron'dan Almanya'ya 'izole olmama' mesajı
﻿Macron'dan Almanya'ya 'izole olmama' mesajı
﻿Macron'dan Almanya'ya 'izole olmama' mesajı
﻿Biden, Mehmet Öz'ün seçimlerdeki rakibine destek için Pennsylvania'da
﻿Biden, Mehmet Öz'ün seçimlerdeki rakibine destek için Pennsylvania'da
﻿Biden, Mehmet Öz'ün seçimlerdeki rakibine destek için Pennsylvania'da
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.