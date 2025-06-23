Kastamonu’ya uyuşturucu getiren iki şüpheli tutuklandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen iki şahsın evinde uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Uluslararası uyuşturucu şebekesine milyon dolarlık operasyon

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğünce Tosya'ya İstanbul'dan uyuşturucu getirdikleri tespit edilen A.Ç. ve M.B. isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda; 137,5 gram sentetik kannabinoid ve 100 ml sıvı amfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler A.Ç. ve M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.