Kastamonu’ya uyuşturucu getiren iki şüpheli tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kastamonu’ya uyuşturucu getiren iki şüpheli tutuklandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen iki şahsın evinde uyuşturucu ele geçirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen iki şahsın evinde uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Uluslararası uyuşturucu şebekesine milyon dolarlık operasyonUluslararası uyuşturucu şebekesine milyon dolarlık operasyon

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğünce Tosya'ya İstanbul'dan uyuşturucu getirdikleri tespit edilen A.Ç. ve M.B. isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda; 137,5 gram sentetik kannabinoid ve 100 ml sıvı amfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler A.Ç. ve M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Son Haberler
MSB'den son dakika açıklaması! Katar'da birliklerimiz vardı...
MSB'den son dakika açıklaması! Katar'da birliklerimiz vardı...
Umman, Körfez'de ilke imza atmaya hazırlanıyor
Umman, Körfez'de ilke imza atmaya hazırlanıyor
Ayakkabı kutusundan balya balya Eurolar çıktı! İş insanı fena faka bastı
Ayakkabı kutusundan balya balya Eurolar çıktı! İş insanı fena faka bastı
THY'den flaş karar! Seferler iptal edildi
THY'den flaş karar! Seferler iptal edildi
AKP Sözcüsü Çelik'ten bölgesel kriz uyarısı!
AKP Sözcüsü Çelik'ten bölgesel kriz uyarısı!