Kasten öldürme suçundan 6 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Firari hükümlü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Jandarma dedektifi JASAT ekiplerinin suçluların aranmasına yönelik olarak düzenlediği operasyonda aranan bir firari hükümlü yakalandı. D.A. isimli şahsın "Kasten Öldürme" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. D.A. mukavemet göstermeden yakalandı ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edileceği öğrenildi.

