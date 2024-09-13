Kasten öldürmeden tutuklanan Narin’in annesi böyle demişti: O kadar titiz davranıyorlar ki benden bile şüphe ediyorlar

Diyarbakır'da 19 günlük aramanın ardından 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran, "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek" etme gerekçesiyle tutuklandı.

Anne Güran, verdiği röportajlarda, "O kadar titiz davranıyorlar ki benden bile şüphe ediyorlar, çalışmadan dolayı çok mutluyum. Devletimiz iyi ki böyle bir şey yapıyor. Hepsini kızım için yapıyor. Beni götürsün, babasını, ağabeyini götürsün" ifadelerini kullanmıştı.

Kızının kaybolduğu gün saat 13.00'e kadar evde olduğunu, belirten Güran, "O vakitte evde yemek yedik. Yemekten sonra kızım saate bakıp Kur'an kursuna geç kaldığını söyledi. Saat 16.00'ya kadar kursunun devam edeceğini söyledi. Dersten sonra amcasının kızlarının yanına gideceğini söyledi. Kızım gitti, daha artık gelmedi. Kızımı görmek için tepeye çıktım. Baktım ki orada çocuklar oyun oynuyordu. Ben de orada olduğunu düşünerek bir şey yapmadım" demişti.

KIZININ BULUNMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Anne Güran, "Türkiye'ye sesleniyorum. Lütfen kızımı bana bulun. O benim pınar çiçeğimdir. O benim kalbimdir. Daha ben ne diyeyim. Lütfen, kim almışsa kızımı versin. Sizin de bir anne ve babanız var. Kızımı bir köşeye bırakıp gönderin bana. Allah rızası için yardım edin" şeklinde konuşmuştu.

“DEVLETİMİZ İYİ Kİ BÖYLE BİR ŞEY YAPIYOR”

Yüksel Güran şöyle konuşmuştu:

"Şu anda beni de götürüyor, babasını da, komşuları da, çocukları da, ağabeyini de götürüyor. Gidiyoruz, geliyoruz. Teşekkür ederiz. O kadar titiz davranıyorlar ki benden bile şüphe ediyorlar çalışmadan dolayı çok mutluyum. Devletimiz iyi ki böyle bir şey yapıyor. Hepsini kızım için yapıyor. Beni götürsün, babasını, ağabeyini götürsün."

"BÜTÜN AİLEM MAHVOLDU, DİYEMİYORUZ BU YAPTI, ŞU YAPTI"

"Kendimizi sorguluyoruz, bakıyoruz kendimizde bir şey bulamıyoruz" diyen anne Güran, "Kadın erkek kim olursa yalvarıyorum, Türkiye'nin önünde yalvarıyorum kızımı bir köşede, devlet kapısına bırak. Bütün ailem mahvoldu. Diyemiyoruz bu yaptı, şu yaptı, sen kimsin? Dünya malı istiyorsan elimizden ne gelirse, yatağımızı satarız sana veririz sana o parayı. Dünya malı Narin'den daha mı kıymetli. Beni bir kağıda bırakma bir ömür. Gücüm kalmadı. 5 oğlum var, tek kızım var. Eğer bu kimse biliyor ben ona düşkünüm" şeklinde konuşmuştu.

Okulların açılmasına da az kaldığını söyleyen anne Güran, "Bütün çocuklar kapımın önünden gidiyor. Okul karşımda, Narin olmaz ise yaşayamam. Babası dağ gibi düştü, ağabeyi askere gidiyordu, bize zehir ettiler. Bizi sorun, biz böyle bir aile değiliz. Kime zararımız var. Her yere sorun, ailem çok tatlı, ailemiz her gün barışa gidiyor. Narin karşıma çıksa, o kadar ki acı gördüm ben, o adam da olsa kadın da olsa ona teşekkür edeceğim. Güzel bir mevlit vereceğim. Kayınımın düğünü yapılacak ve Türkiye'nin önünde kızımla çiftetelli oynayacağım" ifadelerini kullanmıştı.