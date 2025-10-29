Sabah saat 07.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 6 katlı bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin enkaz altında kalan Levent Bilir (44), eşi Emine Bilir (37) ve çocukları; Emir (12), Nisa (14), Dilara Bilir'i (18) enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor.

KOMBİCİ VE KİRACI DETAYI

Enkaz altında kalanların yaklaşık 2 yıldır binada ikamet eden bir aile olduğu belirtildi. Baba Levent Bilir'in kombi tamircisi olduğu tespit edildi. DHA’da yer alan bilgide ise Bilir ailesinin apartmanda kiracı olarak oturduğu öğrenildi.

LEVENT BİLİR’İN KARDEŞİ RABİA: CUMA GÜNÜ GELECEKTİM, KUTLAMA YAPACAKTIK

Levent Bilir'in kardeşi Rabia Bilir, gözyaşları içinde gazetecilere açıklama yaptı. Bilir, “Cuma günü gelecektim, kutlama yapacaktık. Ben böyle bir haberle mi gelecektim buraya?” dedi.

“AKLIM ALMIYOR, NASIL YIKILIR”

Bilir, binanın yeni olduğunu belirterek, “aklım almıyor, nasıl oldu? O bina duruyor, bizimki yok. Aklım almıyor, nasıl yıkılır? Evde ağabeyim, yengem, 3 yeğenim vardı. Onlar benim canlarım, onlar benim elimde büyüdü. Ağabeyim Levent, yengem Emine, yeğenlerim 18, 14 ve 12 yaşlarındaydı. İsimleri Dilara, Nisa ve Emir'di. Emir odada tek kalıyordu, kardeşleri aynı odada kalıyordu. Emir binanın devrildiği taraftaki odadaydı. Şimdi ne yapıyordur? Aklım almıyor. İnşallah bir mucize olur” ifadelerini kullandı.

KAMİL GÜLMEZ: BİNA KAT KARŞILIĞI OLARAK YAPILDI

Yıkılan binanın arsa sahibi olan ve burada ikamet eden Aysel Aslan ise dün köyde olduğunu belirterek, "Sabah saatlerinde birisi telefonla aradı, öyle geldim. Binayı böyle görünce şok oldum. Şu anda şoktayım. Evde oturan 5 kişi vardı, 3'ü çocuktu, kiracıydılar." şeklinde konuştu. Aslan'ın yeğeni Kamil Gülmez ise binanın kat karşılığı olarak 2012 yılında yapıldığını söyledi. Gülmez, “Binanın altında eczane vardı. Üzerinde de 3 dubleks daire vardı. 3 aile kalıyordu. 2 aile binada değildi. Kiracı olan aile binadaydı, eczanenin üzerindeki dairede oturuyorlardı” dedi.

Arsa sahibi Aysel Aslan

“BELEDİYEYE O NOKTADA BİR SIKINTI OLDUĞUYLA İLGİLİ BİR TALEPTE, ŞİKAYETTE BULUNUYORLAR”

Enkaz altında kaldığı değerlendirilen Levent Bilir'in arkadaşı Mustafa Türel de arkadaşıyla birkaç gün önce görüştüğünü söyledi. Türel, "Eczacı kadın bir arkadaş vardı, belediyeye o noktada bir sıkıntı olduğuyla ilgili bir talepte, şikayette bulunuyorlar. Sonrasıyla ilgili malumatım yok. Bina olarak baktığınız zaman 13 yıllık bina. Binadan ziyade metronun girişi var hemen şu tarafta, o binanın 2-3 parsel yanında da metronun baca çıkışı var. Binanın altından geçiyor. Şu anda araştırmalar ne aşamada bilmiyorum." dedi.

Endişeli bekleyişin devam ettiğini belirten Türel, arkadaşı ve ailesinin sağ salim kurtarılmasını diledi.