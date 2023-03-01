Araçta katalizör ne işe yarar merakınızı da bu kaynaklardan istifade ile giderebilirsiniz. Katalizörün nerede kullanıldığını bildiğinizde konunun anlaşılması çok daha kolay olacaktır. Peki, Katalizör ne işe yarar? Katalizör nedir?

KATALİZÖR NEDİR?

Katalizör, araçların otor bölümünde yer alan bir sistemdir. Motorun yanma odasında yanan hava ve yakıt, kirli gaz olarak egzozdan atılır. Bu da doğal olarak çevreye zarar verir. Bu zararın en aza indirilmesi için katalizör sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem ile atmosfere salınan zehirli gaz en az seviyeye düşürülür. Her araçta bulunan katalizör sisteminin çalışma mekanizması farklı olup sistemin işlevi aynıdır.

ARAÇTA KATALİZÖR NE İŞE YARAR?

Egzozdan çıkan gazın zehirli etkisinin en aza indirilmesi için katalizör sistemi geliştirilmiştir. Egzozdan çıkan gaz bu sistem sayesinde karbonmonoksit, hidroksit ve hidrokarbon bileşimleri ile çıkar. Bu karışım ile egzozdan çıkan gazın çevreye verdiği zarar en aza indirilmiş olur.

KATALİZÖR ARIZASI NASIL ANLAŞILIR?

Araçta katalizör arızasının olup olmadığının anlaşılması için araçtaki bazı belirtilerin takip edilmesi gerekir. Bu kapsamda katalizör arızası belirtileri aşağıdaki gibidir.

Aracın arıza lambasının yanması

Araç egzozundan kötü bir koku gelmesi

Motor performansının önemli oranda düşmesi

Motor devrinin istenen performansta olmaması

Egzoz emisyon değerinin ortaya çıkması

Aracın yakıt tüketiminin artması