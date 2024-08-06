Katalog suçlar nelerdir?

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında, katalog suçlar olarak adlandırılan ve özel koruma tedbirlerinin uygulanmasını gerektiren suçlar, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden ciddi suç türlerini kapsamaktadır.

Bu suçlar arasında kasten öldürme, intihara yönlendirme, göçmen kaçakçılığı, insanlığa karşı işlenen suçlar ve çocukların cinsel istismarı gibi toplumun temel değerlerine karşı işlenen suçlar yer almaktadır. Ayrıca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının kolaylaştırılması, düşmanla işbirliği yapmak, devlet güvenliğine karşı suçlar ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar da bu kategoride değerlendirilmektedir. Katalog suçlar listesi, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, soykırım, insan ticareti gibi uluslararası hukukta da suç sayılan eylemleri içermekte olup, bu suçların işlenmesi durumunda uygulanacak yaptırımlar ve koruma tedbirleri kanunla belirlendi.

Bu suç türleri, sadece mağdurlar için değil, toplumun genelini ilgilendiren ve caydırıcılığı yüksek olan suçlar olarak kabul edilmekte, bu nedenle yargı süreçlerinde özel bir öneme sahiptirler. Katalog suçlar listesinin, suçla mücadelede etkin bir araç olarak kullanılması ve bu suçların önlenmesine yönelik tedbirlerin artırılması, toplumsal barışın sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.