Katalonya’nın eski lideri Puigdemont'a kötü haber

Yüksek Mahkeme Temyiz Dairesi, 30 Mayıs 2024’te İspanya Meclisi’nde kabul edilen ve ayrılıkçı Katalan siyasetçileri kapsayan af yasasının, Puigdemont’a yöneltilen “kamu kaynaklarından zimmete para geçirme” suçunu içermediğine dair önceki kararı onayladı. Temyiz Dairesi, Puigdemont’un İspanya’ya dönüşünü engelleyen bu suçlamayla ilgili af yasasının uygulanamayacağına yönelik mahkeme kararına yapılan itirazı reddetti. Bu karar, Puigdemont ile birlikte yurt dışında bulunan eski Katalonya Özerk Hükümeti üyeleri Toni Comin ve Lluis Puig’i de etkiliyor.

Puigdemont, karar sonrası X hesabından yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkemeyi ve Katalonya’da ayrılıkçıların çoğunlukta olmadığı mevcut Katalonya Sosyalist Partisi yönetimini eleştirdi. “Bu karar ne şaşırtıcı ne de beklenmedik. Yüksek Mahkeme, yasama organına karşı isyankâr tutumunu ve hoşlanmadığı bir yasaya direnişini bir kez daha ortaya koydu. Katalonya’daki siyasi güçlerin ve medyanın ‘normalleşme’ iddiası bu kararla bir kez daha çürüdü.” dedi.

İspanya’da hakkında ulusal arama ve yakalama kararı bulunan Puigdemont, 2017’de Katalonya’da gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu ve tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası “anayasal düzeni bozma”, “kanuna engel olma”, “devlet kurumlarına itaatsizlik” ve “zimmete para geçirme” suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu süreçte Ekim 2017’de Belçika’ya kaçan Puigdemont, 6-9 Ağustos 2024’te gizlice Katalonya’ya girip çıkmıştı. 2019-2024 arasında Avrupa Parlamentosu milletvekili olan ve son Katalonya seçimlerinde milletvekili seçilen Puigdemont, Ekim 2024’ten beri Junts partisinin liderliğini sürdürüyor. Junts, İspanya’daki azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek sağlıyor.

2017’deki ayrılıkçı hareketler sonrası 7 Katalan siyasetçi yurt dışına kaçarken, 9’u İspanya’da yargılanmayı tercih etmişti. Şu an “zimmete para geçirme” suçlamaları nedeniyle Puigdemont, Toni Comin ve Lluis Puig İspanya’ya giremiyor.