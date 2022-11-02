2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Katar, 2022 Dünya Kupası için gelenlere hadislerden örnekler gösterecek

Katar, 2022 Dünya Kupası için gelenlere hadislerden örnekler gösterecek

Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası için gelecek ziyaretçilere hadislerin gösterilmesi için hazırlıklar yaptı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 04:27
Takip Et

Katar, 2022 Dünya Kupası için gelenlere hadislerden örnekler gösterecek

Katar, 2022 Dünya Kupası için gelenlere hadislerden örnekler gösterecek
+
Aa
-

Katar'ın turistik ve ticari merkezlerinden İnci Adası'ndaki çeşitli noktalarda bulunan panolara hadisler ve İngilizce çevirileri asıldı.

Panolarda, "Her iyilik bir sadakadır", "Yarım hurma bile olsa kendinizi (sadakayla) ateşten koruyun, o da yoksa güzel bir söz söyleyin", "Merhamet etmeyene merhamet edilmez" hadisleri paylaşıldı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, hadislerin paylaşılmasına ilişkin "Katar, İslam'ı tanıtmak için bilinçli yollar buluyor" ifadelerini kullandı.

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak. Katar, bu organizasyona ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
1
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
2
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
3
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
4
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
5
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
6
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿AKP'nin toplantısına gidip tuzluk olacağını idrak edince Fatih Portakal gittiğine bin pişman oldu. Erdoğan'a 'Hakkımı helal etmiyorum' dedi
7
﻿AKP'nin toplantısına gidip tuzluk olacağını idrak edince Fatih Portakal gittiğine bin pişman oldu. Erdoğan'a 'Hakkımı helal etmiyorum' dedi
﻿AKP'nin toplantısına gidip tuzluk olacağını idrak edince Fatih Portakal gittiğine bin pişman oldu. Erdoğan'a 'Hakkımı helal etmiyorum' dedi
﻿Zehir tacirinin zulası polisi şok etti
﻿Zehir tacirinin zulası polisi şok etti
﻿Zehir tacirinin zulası polisi şok etti
﻿Danimarka'da seçim: Belirsizlik sürüyor
﻿Danimarka'da seçim: Belirsizlik sürüyor
﻿Danimarka'da seçim: Belirsizlik sürüyor
﻿Mersin Üniversitesi 25 personel alacak
﻿Mersin Üniversitesi 25 personel alacak
﻿Mersin Üniversitesi 25 personel alacak
﻿Marsilya'da Tottenham mucizesi
﻿Marsilya'da Tottenham mucizesi
﻿Marsilya'da Tottenham mucizesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.