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Katar, Dünya Kupası'na hazır

2022 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar, gerekli tüm güvenlik hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 18:16
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Katar, 2022 Dünya Kupası'na hazır

Katar, Dünya Kupası'na hazır
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AA'da yer alan haberde, İçişleri Bakanlığı ve Dünya Kupası Güvenlik Güçleri Sözcüsü Ceber en-Nuaymi, düzenlediği basın toplantısında, 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık kapsamında son duruma ilişkin bilgi verdi.

Nuaymi, 2022 FIFA Dünya Kupası için güvenlik hazırlıklarının tamamlandığını; muhtemel kriz ve risklerle başa çıkmak üzere alternatif düzenlemeleri kapsayan bazı stratejik planların yapıldığını belirtti.

Bu bağlamda tüm yetkili birimlerin, taraftarların güvenliği için çalışacağını kaydeden Nuaymi, Dünya Kupası'nın en güvenli şekilde gerçekleşmesi adına tüm kesimlerle iş birliği içerisinde olduklarını aktardı.

Nuaymi, Dünya Kupası'nın güvenliğinin sağlanması konusunda dost ve kardeş ülkelerle aralarında kapsamlı bir iş birliği olduğunu vurguladı.

Katar'a girişlerde maç bileti uygulamasının 2 Aralık'ta sona ereceğini kaydeden Nuaymi, ülkeye gelecek futbolseverlerin konforu için geliştirilen "Hayya" kart şartının da devam edeceğini belirtti.

- Sağlık alanında sunulacak hizmetler

Dünya Kupası organizasyonu sağlık hizmetleri sözcüsü Yusuf el-Müslemani de Dünya Kupası için Katar'a gelenlerden Kovid-19 testi istenmeyeceğini ve karantina uygulanmayacağını söyledi.

Müslemani, Katar'ın Dünya Kupası seyircileri için özel olarak hazırladığı "Hayya" kart sahiplerinin, acil durumlarda Hamad Tıp Kurumu'na bağlı 4 hastanede ücretsiz tedavi olabileceğini aktardı.

"Bu sağlık kurumları ihtiyaç durumunda 16 bin taraftara hizmet verebilecek." diyen Müslemani, taraftarlara hizmet verecek hastaneler ve klinikler için bilgilendirici bir internet sitesinin tasarlandığını kaydetti.

- Güvenli ve sorunsuz bir ulaşım amaçlanıyor

Dünya Kupası Operasyonları Müdür Yardımcısı Ali el-Ali de turnuva süresince metroların 165 saniyede bir hareket edeceğini ve 3 bin 600 otobüsle ulaşımın sağlanacağını söyledi.

"Tüm taraftarlar için güvenli ve sorunsuz bir ulaşım hizmeti vermeyi amaçlıyoruz." diyen Ali, ulaşım konusunda internet yoluyla ve dağıtılacak broşürlerle bilgilendirme yapılacağını belirtti.

20 Kasım - 18 Aralık'ta düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, Orta Doğu'da dünya kupasının yapıldığı ilk Arap ülkesi olacak.

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