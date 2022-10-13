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Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak...

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 19:20
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Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor

Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığ'ından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin katılımıyla yarın İstanbul'da yapılacak.

İlgili bakanların da bulunacağı Stratejik Komite Toplantısı'nda, Türkiye-Katar ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, Türkiye'nin stratejik ortağı Katar'la ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. (AA)

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