Katar Emiri El Sani Türkiye'de. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Katar Emiri El Sani Türkiye'de. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törenle karşıladı.

El Sani'nin makam aracına, atlı polisler eşlik etti. Erdoğan, El Sani'yi kapıda karşıladı. Erdoğan ve El Sani'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde Türkiye ve Katar'ın milli marşları çalındı. El Sani, tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diye selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve El Sani, fotoğraf çekiminin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Erdoğan ve El Sani'nin, daha sonra Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 10'uncu Toplantısı'na ve anlaşmaların imza törenine katılmaları bekleniyor.

Katar Emiri El Sani Türkiye'de. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı

Katar Emiri El Sani Türkiye'de. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı

Katar Emiri El Sani Türkiye'de. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı

Katar Emiri El Sani Türkiye'de. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı

Katar Emiri El Sani Türkiye'de. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı

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