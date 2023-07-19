Katar Emiri, Messi imzalı Dünya Kupası topunu Erdoğan’a gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez Turunin ikinci durağı olan Katarda resmi törenle karşılandı.
Katar Emiri Al Sani, Lusail Sarayı'na gelişinde, Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.
TOGG'A KARŞILIK TOP
Resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme sırasında Katar Emiri Al Sani Dünya Kupası finalinde oynanan ve ünlü futbolcu Lionel Messi’nin imzaladığı topu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gösterdi. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman’a Pamukkale beyazı renkteki Togg’u hediye etti. (DHA)