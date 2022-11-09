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Fransız gazetesinden Katar Milli Takımı'na terörist benzetmesi

Dünya Kupası öncesi Katar milli futbol takımını "terörist" olarak tasvir eden bir karikatürün yayımlayan Fransa'da bir gazetede gündem oldu.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 10:48
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Katar formaları giyen, ellerinde pala, silah ve roketatar taşıyan 7 sakallı kişi futbol oynarken Franzsız gazetesi tarafından çizildi

Fransız gazetesinden Katar Milli Takımı'na terörist benzetmesi
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Le Canard Enchaine adlı gazetedeki karikatür, Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına günler kala yayımlandı.

Gazetenin ekim sayısındaki karikatürde, "Katar" formaları giyen, ellerinde pala, silah ve roketatar taşıyan 7 sakallı kişi futbol oynarken tasvir edildi.

Karikatürize edilenlerden biri patlayıcı bağlı kemer takarken, beşinin mavi cübbe ve ikisinin siyah gömlek giydiği, kar maskesi taktığı anlaşılıyor.

Karikatürde ayrıca Katar "otoriter emirlik"le suçlanıyor.

Karikatür, sosyal medya platformlarında tepkilere neden oldu.

Twitter'da bir kullanıcı, "Le Canard Enchaine, bariz ırkçılığını ve nefretini sergileyen aşağılık bir karikatür yayımladı" değerlendirmesinde bulundu.

2022 FIFA Dünya Kupası'na 20 Kasım-18 Aralık tarihleri ​​arasında ev sahipliği yapacak Katar, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ve Orta Doğu ülkesi olacak.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani geçen ay Dünya Kupası öncesinde ülkesine yönelik "eşi benzeri görülmemiş" eleştiri kampanyasına tepki göstermişti.

Yine Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de ülkesinin Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına yönelik eleştirileri "ikiyüzlülük" olarak tanımlamıştı.

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Hasan şaşan
9.11.2022 11:18
Fransızlar kadar küstah bir millet yok  
 
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